Белгород, 16 февраля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Село Пороз Белгородской области подверглось атаке дрона-камикадзе ВСУ. Об этом 16 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал Гладков.

Он добавил, что в результате взрыва пострадавших нет, повреждён инфраструктурный объект связи. В ближайшее время оперативные службы начнут ликвидацию последствий.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Сильные повреждения получило здание торгового центра на улице Плеханова, один из снарядов упал на школьный стадион.

В результате атаки погибли семь человек, в том числе находившийся в коляске младенец. Ещё 19 человек получили ранения, четверых из них перевезли в Москву.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.