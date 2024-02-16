Москва, 16 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Россия предлагает в рамках Генассамблеи ООН учредить День памяти жертв колониализма и отмечать его 14 декабря. Об этом 16 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума «За свободу наций».

Известия/ Эдуард Корниенко

«Предлагаем рассмотреть в рамках Генеральной Ассамблеи ООН возможность учреждения Дня памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря», — сказал Медведев.

Он напомнил, что в этот день в 1960 году была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

Также Медведев отметил, что ещё недавно с подачи коллективного Запада страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки высокомерно называли «третьим миром» или в лучшем случае «развивающимися странами».

«Сегодня эти страны стремительно становятся каркасом, точками роста многополярного миропорядка», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Медведев заявил, что бывшие колониальные империи до сих пор мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого. Он отметил, что принятые за прошедшие десятилетия меры не смогли полностью искоренить различные формы эксплуатации.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Также глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности.