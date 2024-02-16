Москва, 16 февраля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Западный «порядок, основанный на правилах», никто не видел, это не международный акт. Об этом зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил 16 февраля на пленарном заседании форума «За свободу наций».

Владимир Астапкович/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев

«Это не документ Организации Объединённых Наций, это не международная конвенция, это не закон. И тем не менее нам постоянно тыкают этим порядком и говорят, вы должны этому соответствовать», — сказал Медведев.

По его словам, метрополии, сделавшие ставку на неоколониализм, с помощью самых изощрённых и абсолютно беспринципных методов стараются сохранить своё глобальное влияние. Они блокируют альтернативные пути развития и относятся к странам вне так называемого «золотого миллиарда» как к своим угодьям. Население же этих стран считают людьми второго и третьего сорта.

Под видом мифического порядка, основанного на правилах, метрополии стараются грубо навязать «демократические ценности» и цинично вмешиваются во внутренние дела независимых государств, добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, первый Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций» пройдёт в Москве 15 и 16 февраля. Около 400 участников прибыли на форум из стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы.