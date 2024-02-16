Москва, 16 февраля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Инцидент в Калининграде с участием высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) стал поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил открыть дело в связи с тем, что конфликт с участием начальника таможни по тылу обсуждался в медиапространстве. В адрес СКР поступило обращение с просьбой установить обстоятельства инцидента и дать им правовую оценку, говорится в сообщении.

Руководителю следственного управления СКР по Калининградской области Дмитрию Бочарову поручено возбудить дело и представить доклад.

Ранее в Сети появилось видео с начальником главного управления тылового обеспечения ФТС Олегом Завгородним, который пьяным попал в отдел полиции в Калининграде. На кадрах Завгородний сквернословил, пинался и угрожал полицейским увольнением. После произошедшего он уволился по собственному желанию.