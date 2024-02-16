Москва, 16 февраля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Состояние двоих взрослых и одного ребёнка, которых транспортировали для лечения в Москву из Белгорода после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ), медики оценили как тяжёлое. Ещё один ребёнок в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Евгений Силантьев/ТАСС

«Четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, двое из которых дети, доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России в Москву — НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и Российскую детскую клиническую больницу. Состояние двоих взрослых и одного ребёнка врачи оценивают как тяжёлое, второй ребёнок в состоянии средней тяжести», — рассказал Алексей Кузнецов журналистам.

Помощник министра добавил, что все пациенты нормально перенесли дорогу и медики уже приступили к диагностике и лечению.

Ранее Алексей Кузнецов рассказал, что врачи оказывают помощь 14 пострадавшим при атаке военных киевского режима в Белгороде. Они находятся на стационарном лечении, ещё пять человек — на амбулаторном.

Всего в результате атаки украинских военных по торговому центру в Белгороде погибли семь человек, в том числе грудной ребёнок. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, ранения получили 19 человек.

Украинские военные использовали при атаке на Белгород западное оружие. Удар по торговому центру они нанесли снарядами РЗСО Vampire.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Она добавила, что свои действия власти Украины согласовали с Западом.