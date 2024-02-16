Москва, 16 февраля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в зоне спецоперации работают над тем, чтобы лучше противостоять украинским дронам, сообщил заместитель командира отряда «Шторм» 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Лотос».

Антон Вергун/РИА Новости

По его словам, в настоящее время один беспилотник может выслеживать одного военного, и гарантированных средств противодействия дронам практически нет. Под особой угрозой находятся операторы беспилотников, так как готовить таких специалистов очень сложно, и потому их стараются беречь.

В дальнейшем все ресурсы будут направлены как на совершенствование БПЛА, так и средств борьбы с ними, считает военный.

«Если у одной из сторон появится средство, которое изменит ход войны, она, скорее всего, победит …Пока все шансы — у нас, с нашей военной промышленностью и ресурсами», — сказал «Лотос» изданию Lenta.ru.

Сейчас российские военные работают над тем, чтобы лучше противостоять беспилотникам, проявляя в этом деле «инициативу с низов».

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года обозреватели журнала Foreign Affairs в своей публикации отметили, что ВСУ проигрывают из-за новой российской тактики ведения боя беспилотниками, а также из-за отставания в технологиях производства дронов и систем РЭБ.

Киев уже утратил преимущества в противостоянии беспилотников, отметили авторы. С конца 2022 года российские военные используют комбинацию из двух российских беспилотников — «Орлан-10» (разведывательный беспилотник) и «Ланцет» (ударный беспилотник), при этом Россия способна производить вдвое больше дронов, чем Киев, добавили журналисты.

В январе 2024 года директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что новейшие российские беспилотники, а также новые российские системы наведения и навигации крайне опасны для Киева.