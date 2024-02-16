Вашингтон, 16 февраля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Информатор ФБР США Александр Смирнов обвиняется в даче ложных показаний о предполагаемой роли американского президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma. Об этом сообщил 15 февраля телеканал CNN со ссылкой на заявление министерства юстиции Соединённых Штатов.

ТАСС/ Pool/ABACA Президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден

Смирнову предъявили обвинения по двум пунктам. В частности, ему вменяют в вину передачу ложных сведений, порочащих достоинство других лиц. В июне 2020 года он заявил правоохранителям, что несколькими годами ранее топ-менеджеры Burisma передали ему информацию о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу «для защиты от всех видов проблем». Компания, как утверждалось, откупилась от отца и сына Байденов, чтобы защититься «от всех видов проблем».

Из слов обвиняемого следовало, что Джо Байден пользовался служебным влиянием, чтобы прекратить расследование в отношении компании и «разобраться» с Виктором Шокиным, который тогда был генпрокурором Украины.

Смирнова задержали 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, когда он сошёл с прибывшего из-за границы самолёта. Информатор предстанет перед судом. По этому делу ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в американском минюсте заявили, что в телефоне Хантера Байдена обнаружены снимки, подтверждающие употребление им наркотиков.