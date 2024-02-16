Москва, 16 февраля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Хозяин собаки, спасённой из запертой квартиры в подмосковном посёлке Томилино, находился в наркологическом центре. Об этом сообщает 16 февраля RT.

Кадр из видео

Владелец квартиры рассказал изданию, что сам пришёл в наркоцентр и провёл там десять дней. По словам мужчины, у него нет претензий в связи с тем, что дверь в его квартиру вскрыли. Пока он не решил, будет ли пытаться вернуть питомца.

Начальник территориального управления Томилино — Октябрьский Сергей Андреев заявил, что представители администрации встретятся с мужчиной и будут думать, возвращать ли ему спаниеля. Вскрытая квартира, напомнил он, была в ужасном состоянии.

«Мы видели условия, в которых находилась собака. Владелец, я так понимаю, одинокий человек», — сказал Андреев.

Люди, которые забрали собаку, обеспечили ей хорошие условия. Спаниеля подстригли, он играет и вряд ли скучает по хозяину, говорится в публикации.

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Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля в Томилино сотрудники полиции и экстренных служб вызволили из запертой квартиры собаку породы спаниель. Тревогу забили соседи, которые переживали за животное. По их словам, хозяин не появлялся в квартире несколько дней.