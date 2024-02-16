Бишкек, 16 февраля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Действия руководства Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

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По его словам, международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления западных стран любой ценой удержать своё глобальное доминирование.

«В итоге запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для двух с лишним миллионов проживающих в секторе Газа палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирного населения», — сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке.

Как передавало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт резко обострился после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. При этом они убивали жителей приграничных поселений, захватив в плен более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Вскоре Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и с 27 октября начал там наземную военную операцию. Кроме того, ЦАХАЛ наносит авиаудары по инфраструктуре анклава, включая больницы и школы.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что 7 октября Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В Кремле заявили, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины.