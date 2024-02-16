Бишкек, 16 февраля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Запад не смог нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, обстановка в мире беспрецедентно обострилась из-за стремления западных стран любой ценой удержать глобальное доминирование.

«Наиболее яркий пример — ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло», — заявил Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что идея победить Россию на поле боя — иллюзия. Глава государства сказал, что эта иллюзия появилась у Запада вследствие самонадеянности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке напомнил, что РФ начала СВО на Украине с целью остановить преступный киевский режим, а не против украинского народа. По его словам, Запад продолжает с маниакальной настойчивостью подталкивать Украину к вооружённому противостоянию с Россией. Из-за поддержки западными странами Киева осложняется мирное урегулирование конфликта, добавил министр.