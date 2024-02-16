Уфа, 16 февраля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Студент одного из колледжей в Уфе помогал украинским мошенникам выманивать деньги у жителей России. Юноша помещён под стражу, сообщает 16 февраля официальный Telegram-канал МВД РФ.

По данным правоохранителей, 19-летний студент летом 2022 года приехал в Россию с Украины. На родине у него остались знакомые — работники кол-центра телефонных аферистов. Через них юноша приобщился к нелегальному бизнесу.

«Он взял на себя поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета, через которые впоследствии перечислялись похищенные мошенниками сбережения граждан», — отметили в МВД.

В мошенническую схему студент вовлёк других учащихся и знакомых. Полученные преступным путём деньги поступали к ним на карты, после чего переводились студенту. Он отправлял собранное украинским сообщникам.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, он помещён под арест. Одному из подручных подозреваемого, студенту того же колледжа, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее россиян предупредили новом способе мошенничества. Злоумышленники стали звонить гражданам от имени мобильных операторов и заявлять, что у них якобы истекает срок пользования личным номером. Таким образом они пытаются завладеть данными паспорта «для подтверждения продления».