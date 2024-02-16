Донецк, 16 февраля, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Российские военные спасли группу беженцев из Авдеевки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нашим бойцам удалось вывести новую группу беженцев из Авдеевки», — сказал он.

По его словам, в настоящее время люди находятся в безопасности.

Как ранее сообщало ИА Регнум, один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки Пётр Михайлович расплакался, увидев в городе российские флаги. Мужчина рассказал, что российские военные помогли ему покинуть разрушенный населённый пункт.

15 февраля обозреватели газеты The Washington Post написали, что ВСУ начали отступать из Авдеевки. Сдача города российским войскам — вопрос времени, привело издание мнение украинских бойцов.