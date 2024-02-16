Вашингтон, 16 февраля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Экономист Далип Сингх, который был заместителем помощника президента США по национальной безопасности и считался автором антироссийских санкций, намерен вернуться на прежнюю должность. Об этом сообщил 15 февраля портал Axios.

TASS/ Oliver Contreras/CNP via ZUMA Press Экономист Далип Сингх

«Ключевой архитектор экономических санкций администрации Байдена в отношении России возвращается в Белый дом», — отмечает издание, ссылаясь на источники.

Речь идёт об ограничениях, введённых против России после начала спецоперации на Украине. Свой пост Сингх занимал с февраля 2021 по июнь 2022 года и покинул его по семейным обстоятельствам. В конце февраля увольняется его преемник Майк Пайл.

Ожидается, что Сингх вновь будет заместителем помощника президента по нацбезопасности, курирующего международные экономические вопросы. В частности, он поможет администрации Джо Байдена координировать позицию Вашингтона на саммитах G7 и G20, которые намечены соответственно на июнь и сентябрь.

Назначение Сингха, отмечает портал, ожидается на фоне попыток Белого дома найти способы помочь Киеву «без одобрения со стороны Конгресса». В числе прочего это возможность конфискации в пользу Украины замороженных российских активов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главный исполнительный директор группы Euroclear в Бельгии Лив Мостри подвергла критике предложение «Группы семи» (G7) использовать замороженные российские активы на восстановление Украины. Она назвала эту инициативу «непрямой конфискацией».