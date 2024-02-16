Москва, 16 февраля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Поезд с четырьмя белгородцами, пострадавшими при ракетной атаке на город со стороны Украины, прибыл на Восточный вокзал в Москве. Об этом сообщает 16 февраля «РИА Новости».

Антон Вергун/РИА Новости

«Четыре кареты скорой помощи ждут пострадавших при вчерашнем обстреле Белгорода», — отмечает издание.

Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что решение о транспортировке двоих детей и двоих взрослых принято после телемедицинских консультаций. Пациентов примут федеральные клиники.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при обстреле Белгорода погибли семь человек и пострадали 19. Пятерых пострадавших после оказания помощи отпустили домой, десять пациентов остаются в больницах Белгорода. Состояние двоих из них тяжёлое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867691" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля около 12:30 мск система ПВО уничтожила над Белгородской областью, по данным Минобороны, 14 снарядов. ВСУ выпустили их из РСЗО RM-70 Vampire.

В числе погибших в Белгороде в результате обстрела — годовалый ребёнок. Девочка была в коляске, мать гуляла с ней на улице. Женщина осталась жива.