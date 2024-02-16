Донецк, 16 февраля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. ВСУ пытаются вывести несколько своих подразделений из-под Донецка, попытки сопровождаются большими потерями. Об этом 16 февраля сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под Донецком вооруженные формирования Украины несут очень большие потери», — сказал он ТАСС.

Они пытаются вывести ряд своих подразделений из огневого мешка, в котором оказались, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля обозреватели газеты The Washington Post написали, что ВСУ начали отступать из Авдеевки. Сдача города российским войскам — вопрос времени, привело издание мнение украинских бойцов. Один из боевиков ВСУ признался журналистам, что российские военные оказывают давление и киевская армия вынуждена отступать. Коксохимический завод Авдеевки может стать последним крупным опорным пунктом ВСУ в городе, отметили авторы.

Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки Пётр Михайлович расплакался, увидев в городе российские флаги. Мужчина рассказал, что российские военные помогли ему покинуть разрушенный населённый пункт.