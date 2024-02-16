Авдеевка, ДНР, 16 февраля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Один из украинских военных позвонил по видеосвязи своей супруге и рассказал, что он ранен и не может двигаться: перебиты обе ноги и осколки в спине. В Telegram-каналах появилось соответствующее видео. Мужчина сказал, что его и ещё пять человек сослуживцы бросили в Авдеевке.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Украинец сказал, что командиры обещали прислать за ними машину, но она так и не прибыла.

«Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберёт… Нас шесть человек, четыре человека ещё таких, как я, тоже не могут ходить», — рассказал киевский боевик.

На вопрос рыдающей жены, почему и как командиры их бросили, он ответил, что не знает.

Как сообщало ИА Регнум, для находящихся в Авдеевке бойцов ВСУ подготовлены новые позиции, заявил 16 февраля командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Военнопленный из полка «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Тутов заявил, что после случая со сбитым ВСУ российским Ил-76 в Белгородской области, в котором находились украинские пленными, боится возвращаться по обмену домой, потому что может погибнуть от удара ракет своих же земляков.

Катастрофу из-за ВСУ с российским самолётом украинец назвал преступлением, за которое виновные должны понести наказание.

Распорядок дня военнослужащих ВСУ в российском плену не предполагает работ. Им предписано полноценно спать, два раза в день гулять и три раза питаться. Об этом рассказал «РИА Новости» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.