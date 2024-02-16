Наступивший 723-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о создании российскими военными «подземного города» на херсонском направлении общей протяж`нностью переходов и траншей более тр`х километров. Глубина залегания коммуникаций при этом составляет около тр`х метров, сообщил «РИА Новости» 16 февраля начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам Лиса, подземные помещения понадобились, чтобы обезопасить личный состав группировки от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. За земляными насыпями, укреплёнными за аэродромными плитами, расположились жилые помещения, кухня, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, мастерская для ремонта одежды, а также парикмахерская.

Известно, что кухня рассчитана на 75 человек, а жилые блиндажи вмещают по шесть-восемь человек каждый. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения. В свободное время бойцы занимаются в спортзале.

«Самое распространённое упражнение — это с грушей. И жмут штанги. Силовые упражнения», — рассказал «Лис».

Тем временем в ночь на 16 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территории России. По данным Минобороны, один дрон был сбит над территорией Белгородской области и ещё четыре — над акваторией Чёрного моря.

На купянском направлении расчёты гаубиц Д-30 Западной группировки российских войск пресекли попытку украинских штурмовиков прорвать линию обороны. Наступление ВСУ удалось остановить точным огнём 122-миллиметровых орудий, информировало оборонное ведомство. Там же отметили, что украинское командование не жалеет жизни собственных военных и продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы российских войск.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.