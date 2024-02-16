Москва, 16 февраля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. В ночь на 16 февраля была пресечена очередная попытка киевских боевиков совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Средства противовоздушной обороны сбили пять вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации ведомства, силами ПВО над территорией Белгородской области был сбит один украинский беспилотник самолётного типа. Кроме того, над акваторией Чёрного моря российские военные уничтожили четыре БПЛА ВСУ.

Силами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля в результате украинской атаки на Белгород сильные повреждения получило здание одного из торговых центров. Один из снарядов упал на школьный стадион.

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

В результате атаки погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок. Ранения получили 20 человек.

Расчёты гаубиц Д-30 Западной группировки российских войск пресекли попытку украинских штурмовиков прорвать линию обороны под Купянском.