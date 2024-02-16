Вашингтон, 16 февраля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в январе слышал о новой «угрозе национальной безопасности» США от России. Об этом сообщило издание The Hill.

AP/TASS Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон

Джонсон объявил, что он с коллегами несколько недель назад узнал, что Россия разрабатывает противоспутниковый потенциал. Он также высказал надежду на то, что в Белом доме есть план по борьбе с этой угрозой.

«Мы запросили встречу с президентом. Мы сделали это письменно 31 января», — сказал Джонсон журналистам 15 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, президент Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией из-за якобы разрабатываемого противоспутникового оружия, заявил 15 февраля на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

Чиновник уточнил, что президент получает соответствующую информацию и уже распорядился о проведении предварительных обсуждений с лидерами в Конгрессе, прямом диалоге с Россией, союзниками и другими странами мира.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники 14 февраля сообщил, что в правительстве США знают о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

В Кремле слухи о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе назвали очередной уловкой Белого дома. Очевидно, что администрация США пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.