Москва, 16 февраля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц Д-30 Западной группировки российских войск пресекли попытку украинских штурмовиков прорвать линию обороны под Купянском, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Mil.ru Реактивная артиллерия. ВС РФ

Российские разведчики заметили противника ещё с воздуха на подходах к рубежам. Наступление ВСУ удалось остановить точным огнём 122-миллиметровых орудий, уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что маршруты и укрытия, которыми пользуются боевики, давно известны российским артиллеристам. Не один раз отряды штурмовиков ВСУ терпели неудачи при попытке пробраться по знакомому пути. Украинское командование не жалеет жизни собственных военных и продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы российских войск.

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Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Минобороны сообщило, что за минувшие сутки потери ВСУ на купянском направлении составили до 130 военнослужащих, также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что вместе с главой минобороны страны Рустемом Умеровым посетил воинские части на авдеевском и купянском направлениях. Сырский отметил, что ВС России наращивают усилия и своё численное превосходство в личном составе, активно применяют авиацию, наносят поражение управляемыми авиационными бомбами, а также ведут плотный миномётный и артиллерийский огонь по украинским позициям.