Российские артиллеристы не допустили прорыва ВСУ под Купянском
Артиллерия группировки войск «Запад» пресекла попытку прорыва ВСУ под Купянском
Москва, 16 февраля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц Д-30 Западной группировки российских войск пресекли попытку украинских штурмовиков прорвать линию обороны под Купянском, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Российские разведчики заметили противника ещё с воздуха на подходах к рубежам. Наступление ВСУ удалось остановить точным огнём 122-миллиметровых орудий, уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что маршруты и укрытия, которыми пользуются боевики, давно известны российским артиллеристам. Не один раз отряды штурмовиков ВСУ терпели неудачи при попытке пробраться по знакомому пути. Украинское командование не жалеет жизни собственных военных и продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы российских войск.
Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Минобороны сообщило, что за минувшие сутки потери ВСУ на купянском направлении составили до 130 военнослужащих, также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что вместе с главой минобороны страны Рустемом Умеровым посетил воинские части на авдеевском и купянском направлениях. Сырский отметил, что ВС России наращивают усилия и своё численное превосходство в личном составе, активно применяют авиацию, наносят поражение управляемыми авиационными бомбами, а также ведут плотный миномётный и артиллерийский огонь по украинским позициям.