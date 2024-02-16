Москва, 16 февраля, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Экипажи звуковещательных станций Восточной группировки российских войск с целью деморализации боевиков ВСУ включают около их позиций похоронный марш, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы включали звук тяжёлой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих ВСУ», — сказал командир звуковещательной станции с позывным Дед, слова которого приводит министерство.

Военнослужащий отметил, что на некоторых участках после работы звуковещательных станций противник не оказывал серьёзного сопротивления и просто сдавался, российские бойцы просто забирали пленных.

Чаще всего экипажи включают призывы к боевикам сложить оружие. Слова звучат на русском, украинском, иногда на английском языках. Делается это, потому что в рядах ВСУ много наёмников, пояснили в ведомстве.

Машины выезжают на работу ночью или ранним утром. Дальность работы станции достигает около 5 км, при этом экипажи стараются как можно ближе продвинуться к противнику. По словам Деда, минимальная дистанция, на которой работал его экипаж составляла 600-700 м от опорного пункта ВСУ.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года в Марьинке российские военные организовали трансляцию фронтовых песен для поднятия боевого духа бойцов и деморализации противника. Украинские пленные подтверждали, что слышали в окопах Гимн России, а также песни «Землянка» и «Синий платочек». Аппаратуру запускали при помощи электрогенератора.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, как украинские и российские военные вместе исполнили песню «Катюша» в зоне проведения СВО. Российские бойцы находились в лесу неподалеку от позиций ВСУ. Они окликнули украинских военных, а после хором начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». С украинской стороны песню подхватили.