Москва, 16 февраля, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Украинский военнопленный из полка «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Тутов заявил, что после случая со сбитым ВСУ российским Ил-76 в Белгородской области, в котором находились украинские пленными, боится возвращаться по обмену домой, потому что может погибнуть от удара ракет своих же земляков. Такие опасения пленный высказал «РИА Новости».

(сс) Papas Dos Ил-76

«Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», — признался Тутов.

Катастрофу из-за ВСУ с российским самолётом украинец назвал преступлением, за которое виновные должны понести наказание.

«Когда они уже возвращались на Украину к родным, произошёл факт сбития. Это серьёзное преступление», — сказал Роман Тутов.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания представителей киевского режима, которые после статьи The New York Times про сбитый Ил-76 стали отрицать наличие украинских военнопленных на борту.

«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока ещё помнят, что был?» — заявила дипломат.

9 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом самолёте Ил-76 якобы не было пленных бойцов ВСУ. При этом, по данным издания The New York Times, в США признали, что именно ВСУ сбили российский самолёт ракетой Patriot. Публично официальные лица в США не комментируют причину крушения Ил-76.

ВСУ сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими 24 января из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.