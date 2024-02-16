Украинский пленный боится возвращаться домой после катастрофы с Ил-76
Украинский пленный боится возвращаться домой по обмену после катастрофы с Ил-76
Москва, 16 февраля, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Украинский военнопленный из полка «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Тутов заявил, что после случая со сбитым ВСУ российским Ил-76 в Белгородской области, в котором находились украинские пленными, боится возвращаться по обмену домой, потому что может погибнуть от удара ракет своих же земляков. Такие опасения пленный высказал «РИА Новости».
«Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», — признался Тутов.
Катастрофу из-за ВСУ с российским самолётом украинец назвал преступлением, за которое виновные должны понести наказание.
«Когда они уже возвращались на Украину к родным, произошёл факт сбития. Это серьёзное преступление», — сказал Роман Тутов.
Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания представителей киевского режима, которые после статьи The New York Times про сбитый Ил-76 стали отрицать наличие украинских военнопленных на борту.
«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока ещё помнят, что был?» — заявила дипломат.
9 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом самолёте Ил-76 якобы не было пленных бойцов ВСУ. При этом, по данным издания The New York Times, в США признали, что именно ВСУ сбили российский самолёт ракетой Patriot. Публично официальные лица в США не комментируют причину крушения Ил-76.
ВСУ сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими 24 января из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.