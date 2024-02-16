Киев, 16 февраля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Западные элиты совсем скоро смогут избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского после того, как истекут официальные сроки его президентства. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам Бортника, лидеры США, ФРГ, Британии и Франции могут провоцировать акции протеста украинской оппозиции, подрывать поддержку Зеленского и блокировать с ним встречи и контакты.

«Если Запад когда-то решит, что Зеленский больше не нужен, то через вопрос легитимности нашего президента и раздавят его», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, президентские полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского, согласно конституции страны, истекают в ночь на 21 мая. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвинённый украинскими властями в госизмене и находящийся в киевском СИЗО.

По словам парламентария, единственный период, когда глава государства может продолжать исполнять обязанности президента по истечении срока, является время до вступления в должность нового главы. Однако для такого варианта событий необходимо проведение выборов и избрание нового президента страны, уточнил он.

Ранее Зеленский заявил о нежелании украинцев проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности». Он уточнил, что готов к выборам, но общество хочет иного.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров в январе заявил, что Россию не сильно заботит тема возможных выборов на Украине.