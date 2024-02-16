Астрахань, 16 февраля, 2024, 05:59 — ИА Регнум. В Астрахани ранним утром 16 февраля произошло возгорание жилого дома, сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области.

Mchs.gov.ru Пожарные

Пожар начался в 03:59 мск в Кировском районе, на площади Шаумяна, д. 24.

«Произошло загорание кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у на общей площади 400 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу», — говорится в Telegram-канале регионального ведомства.

К месту происшествия направили 12 единиц техники и 36 человек личного состава.

Информация о пострадавших не приводится. Причины пожара устанавливаются.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря 2023 года в Астрахани ликвидировали возгорание в административном здании в Советском районе. Крупный пожар вспыхнул накануне вечером. В здании также находились жилые помещения. МЧС задействовало 91 человека и 16 единиц техники.

Вечером 13 февраля 2024 года в 11-этажном жилом доме в Анапе произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. метров. В МЧС уточнили, что загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали из дома 440 человек, включая 112 детей. Для жильцов были организованы три пункта временного размещения вместимостью 360 человек. В ходе пожара крыша жилого дома частично обрушилась, огонь перекинулся на некоторые квартиры. Жертв удалось избежать, пострадал один житель загоревшегося дома. Повреждения получили 36 квартир из 196.