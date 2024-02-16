Москва, 16 февраля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы начнёт рассматривать иск к компании МТС с требованием компенсации $1 млрд за «голую» вечеринку в клубе «Мутабор». Заседание назначено на 16 февраля в 11:30 мск, сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Истец Александр Трещев требует от оператора перевода миллиарда долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Изначально истец настаивал на компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но её суд удалил из ответчиков. Московские суды несколько раз не принимали такие иски к рассмотрению. Третье заявление от Трещева суд всё-таки принял.

Лефортовский суд Москвы также зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки. Истец Анастасия Пак запросила с каждого по одному миллиарду долларов в этот же фонд поддержки участников СВО.

В Таганском суде Москвы рассматривается иск Олега Останина, требующего от МТС компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года в Москве в клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса. Вечеринка вызвала в обществе негативную реакцию. После этого от её участников последовали извинения. Ивлеева сказала, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации. Участники спецоперации восприняли вечеринку как личное оскорбление.

Суд в Москве оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной «голой» вечеринки. Блогера обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

В январе президент России Владимир Путин впервые затронул тему «голой» вечеринки Ивлеевой. Глава государства заявил, что участники СВО достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии».