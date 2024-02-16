Москва, 16 февраля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о работе артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр», которые уничтожили вражеские склад и пункт управления беспилотниками.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

Бойцы ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б» по обнаруженным разведкой целям на правобережье Днепра, которое находится под контролем украинских боевиков.

Корректировка огня велась с помощью дрона, который зафиксировал попадание в цель и её уничтожение.

Артиллерия уничтожила два 120-мм миномёта 2Б11 «Сани» с расчётами, пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, десантники группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами украинских войск в Херсонской области.

У нового главкома ВСУ Александра Сырского возникли такие же неудобные вопросы к украинскому руководству на тему обеспечения армии, которые ранее поднимал бывший командующий Валерий Залужный. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.