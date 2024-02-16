Десантники уничтожили склад и пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
Десантники разбили пункт управления БПЛА и склад ВСУ на правобережье Днепра
Москва, 16 февраля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о работе артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр», которые уничтожили вражеские склад и пункт управления беспилотниками.
Бойцы ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б» по обнаруженным разведкой целям на правобережье Днепра, которое находится под контролем украинских боевиков.
Корректировка огня велась с помощью дрона, который зафиксировал попадание в цель и её уничтожение.
Артиллерия уничтожила два 120-мм миномёта 2Б11 «Сани» с расчётами, пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами украинских военных.
Как сообщало ИА Регнум, десантники группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами украинских войск в Херсонской области.
У нового главкома ВСУ Александра Сырского возникли такие же неудобные вопросы к украинскому руководству на тему обеспечения армии, которые ранее поднимал бывший командующий Валерий Залужный. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.