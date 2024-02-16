Киев, 16 февраля, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Для находящихся в Авдеевке бойцов украинской армии подготовлены новые позиции, заявил 16 февраля командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Подготовлены новые позиции, продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев», — написал он в Telegram-канале, добавив, что командиры на местах знают свою задачу и выполняют её.

По словам Тарнавского, ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая, ВСУ осуществляют манёвр войсками на угрожающих направлениях. Операция в Авдеевке продолжается, подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российской армии.

Во многом на ситуацию повлияли нехватка боеприпасов у ВСУ и превосходство России в живой силе. Это, в свою очередь, произошло из-за неспособности США передавать Украине новые пакеты военной помощи. Если республиканцы в палате представителей не начнут действовать быстрее, то происходящее в Авдеевке может повториться на любом участке фронта, подчеркнул Кирби.

Переброшенные в Авдеевку бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ назвали обстановку в зоне боёв «авдеевским адом». На момент заведения боевиков ситуация в городе оценивалась для ВСУ как чрезвычайно критическая. По оценке украинцев, им противостоят семь бригад ВС России.

Руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач 13 февраля заявил о невозможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки.