Бухарест, 16 февраля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Россиянка 28-летняя Милана Дадашева завоевала бронзу на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте. В медальном поединке она одержала победу над украинской соперницей Оксаной Ливач. Они соревновались в весовой категории до 50 кг.

Иван Шилов ИА REGNUM Пьедестал

Поединок завершился со счётом 17:15. Ливач не пожала руку Милане Дадашевой и расплакалась после окончания соревнований.

Россиянка уже становилась бронзовым призёром чемпионата Европы в 2018 и 2020 годах, а в 2016-м она была чемпионкой России.

Как сообщало ИА Регнум, украинский борец Александр Грушин не стал фотографироваться с другими призёрами чемпионата Европы, так как в их числе был россиянин Анвар Аллахьяров.

Спортсмены из России и Белоруссии выступают на чемпионате Европы по борьбе в нейтральном статусе.

В сентябре 2023 года украинский борец вольного стиля Василий Михайлов, занявший третье место на чемпионате мира в Белграде, ушёл с пьедестала, чтобы не фотографироваться рядом с российским спортсменом Ахмедом Усмановым, завоевавшим золотую медаль.