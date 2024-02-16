Вашингтон, 16 февраля, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Представитель Белого дома Джон Кирби не оставил без внимания слова президента РФ Владимира Путина о предпочтениях в вопросе о том, кто из американских лидеров будет лучшим для России в случае победы на выборах в ноябре 2024 года. Российский лидер выделили действующего президента США Джо Байдена, назвав его «опытным и прогнозируемым» политиком.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Трамп

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности заявил, что администрация США противостоит влиянию России во всём мире и на Украине, а Москве не стоит вмешиваться в политические процессы.

«Господину Путину следует держаться подальше от наших выборов», — сказал Кирби.

При этом зарубежные СМИ написали, что Владимир Путин, отдавая предпочтение Байдену, «потроллил» американских политиков и власть.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп воспринял как комплимент высказывание президента Владимира Путина о том, кто лучше для России из американских лидеров. Бывший глава Белого дома заявил, что он единственный из пяти президентов США, который ничего не давал России.

Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем Дональд Трамп. Об этом заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля.

При этом президент уточнил, что Россия будет работать с любым американским лидером США, которого выберет народ.