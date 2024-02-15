Киев, 16 февраля, 2024, 02:01 — ИА Регнум. У нового главкома ВСУ Александра Сырского возникли такие же неудобные вопросы к украинскому руководству на тему обеспечения армии, которые ранее поднимал бывший командующий Валерий Залужный. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Сырский

«Если экономика не обеспечивает вооружённые силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими ресурсами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: «Где люди, где техника, где боеприпасы?» — сказал он.

В современных боевых условиях победу куют экономические потенциалы, которыми обеспечиваются армии, а не лобовые атаки или личная храбрость, пояснил Кривонос.

Также генерал поинтересовался, как повлияла смена главкома ВСУ на ситуацию на фронте, увеличился ли поток снарядов на следующий день.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отставке Залужного с поста главкома ВСУ. Также он объявил о назначении на эту должность бывшего командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского. В Киеве дали понять, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах в процессе широко анонсируемого летнего контрнаступления ВСУ.

Журналисты издания Asia Times написали, что назначение Сырского главкомом ВСУ не сулит Киеву военных успехов. В послужном списке Сырского имеется ряд поражений, в том числе в битве за Артёмовск. В Киеве не учли своих предыдущих ошибок, а увольнение Залужного может привести также и к политическим рискам для украинского руководства, считают авторы.