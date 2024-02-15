Вашингтон, 16 февраля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин уверенно побеждает в геополитическом противостоянии с Соединёнными Штатами — Вашингтону не удастся его одолеть. Такое мнение высказал американский сенатор Томми Табервилл в эфире The Jeff Poor Show.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Политик призвал прекратить финансировать украинскую армию, привлечь дипломатов, экспертов для запуска «переговорного процесса» для урегулирования конфликта на Украине.

«Путин находится на вершине этой игры. Американский народ больше не может финансировать Украину. США не смогут одолеть Россию в этой борьбе», — сказал Табервилл.

Сенатор добавил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп урегулировал бы отношения «за считаные недели».

Как сообщало ИА Регнум, в случае переизбрания на второй президентский срок Дональд Трамп будет добиваться начала мирных переговоров между Украиной и Россией, написало 14 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Советники Трампа обсуждают вопрос, как «посадить за стол переговоров» президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По словам одного из советников экс-президента США, побудить Киев к началу переговоров с Москвой могут обещания прекратить оказывать военную помощь ВСУ.

Трамп 11 февраля потребовал от Сената США прекратить безвозмездную раздачу денег зарубежным государствам и сделать её займами.

Украинская армия может в скором времени потерять контроль над рядом городов на фоне нехватки снарядов и проблем с ротацией. Об этом немецкий военный эксперт Карло Масала заявил в беседе с ZDF.