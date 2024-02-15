Верхняя Пышма, Свердловская область, 16 февраля, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Основная схема высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург уже согласована, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — рассказал Песков ТАСС по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина.

ВСМ пройдёт по территории Москвы, Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, выпуск российского поезда для ВСМ планируется на базе производственных мощностей группы «Синара» и «Трансмашхолдинга», уточнил министр транспорта России Виталий Савельев. По его словам, РЖД уже несколько лет ведут проектирование такого поезда.

По информации Минтранса, в направлении Москва — Санкт-Петербург в 2019 году пассажиропоток по всем видам транспорта превысил 32 млн человек. При вводе высокоскоростной железнодорожной магистрали в 2030 году прогнозируется его увеличение на 35% — до 43,4 млн пассажиров, из которых на ВСМ придётся 23 млн человек, сказал глава ведомства Виталий Савельев.