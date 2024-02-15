Белгород, 16 февраля, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Женщина, у которой погибла годовалая дочь во время обстрела Белгорода 15 февраля киевскими боевиками, оказалась жива. Ребёнок находился в коляске. Отец семьи является студентом местного медицинского колледжа, в котором и рассказали подробности трагедии, сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

У семьи было двое детей. Погибла младшая дочь. По словам супруга, жена с дочкой в момент ракетного обстрела гуляли около школьного стадиона.

«Жена жива», — сказали в пресс-службе медицинского колледжа Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в результате украинской атаки на Белгород сильные повреждения получило здание одного из торговых центров. Один из снарядов упал на школьный стадион.

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

В результате атаки погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранения получили 18 человек.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.