Верхняя Пышма, Свердловская область, 16 февраля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Москва и другие заинтересованные регионы примут участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга, заявил мэр столицы Сергей Собянин по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Конечно, все регионы (через которые пройдет ВСМ — Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург) будут участвовать в финансировании по мере возможностей», — сказал Собянин.

По словам мэра, вокзал в Зеленограде будет больше, планируется дополнительно расширить пути и эстакады до него. Дополнительный терминал для ВСМ появится также на Рижском вокзале, уточнил Собянин.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала с остановками на Рижском вокзале, на Петровско-Разумовской и в Зеленограде, а конечной станцией ВСМ в столице станет Ленинградский вокзал.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля на совещании по развитию ВСМ в ходе рабочей поездки в Свердловскую область президент России Владимир Путин поддержал инициативу строительства ВСМ от Москвы до ряда российских городов, а также до белорусского Минска. Это вполне реализуемая перспектива, сказал глава государства.

Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России, заявил президент Владимир Путин. Это позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил российский лидер.

По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, поезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут ходить каждые 10-15 минут.