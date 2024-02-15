Вашингтон, 16 февраля, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Вашингтон взаимодействует с Москвой по поводу новой «угрозы национальной безопасности» США, якобы связанной с возможным размещением Россией противоспутникового оружия в космосе. Об этом 15 февраля заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«США находятся в процессе консультирования с союзниками и партнёрами. Мы находимся в процессе взаимодействия с Россией по этому поводу», — сказал он.

По его словам, в диалоге с Москвой не проявится «проблема доверия», возможности для взаимодействия есть.

Кирби также отверг заявление российской стороны о том, что Вашингтон выдумал эту ситуацию ради новой помощи Киеву. США не планируют нарушать международного соглашения о запрете на размещение оружия в космосе, подчеркнул представитель Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, также 15 февраля Джон Кирби рассказал журналистам о поручении президента США Джо Байдена вступить в дипломатический диалог с Россией из-за якобы разрабатываемого противоспутникового оружия. Он добавил, что это ещё «не действующие технологии, они не введены в строй», немедленной угрозы безопасности нет.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о некой «серьёзной угрозе» и пообещал 15 февраля лично провести брифинг для лидеров Конгресса, которые уже оповещены по линии комитета по разведке палаты представителей. При этом он отказался уточнить, о чём именно будет идти речь.

По мнению сенатора Алексей Пушкова, заявления о планах России вывести ядерное оружие в космос для того, чтобы уничтожать американские спутники, говорят об истерике в правящих кругах США. Он напомнил, как в американских СМИ появились публикации о жуткой «новой угрозе» национальной безопасности, а анонимные источники из разведки пугали американцев немедленным и острым характером этой «угрозы». На деле это оказалось очередной инфопровокацией, отметил Пушков. Шумиха поднялась после визита главы комитета по разведке Конгресса на Украину с целью убедить Конгресс предоставить Киеву очередной пакет помощи в $60 млрд, заключил сенатор.