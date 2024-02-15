Москва, 15 февраля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. «Волонтёры Победы» провели просветительские и памятные мероприятия в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко отметила, что самым трудным испытанием для Советского союза со времён Великой Отечественной войны стала афганская война.

«Зачастую ценою собственной жизни наши бойцы спасали мирных граждан. Так происходит и сейчас, во времена специальной военной операции. Память о наших воинах, об их храбрости, мужестве и самоотверженности всегда будет жить в наших сердцах. Именно в этот день 35 лет назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Об этом важно помнить и передать эти знания другим поколениям», — сказала Занко.

В нескольких российских регионах прошли памятные акции.

Так, в Чувашии «Волонтёры Победы» провели мероприятие у Монумента Воинской Славы на территории Мемориального парка «Победа». Вместе с представителями регионального отделения движения в акции приняла участие исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова. Она отметила, что волонтёры с большим вниманием и заботой относятся к ветеранам разных боевых действий, ведь их вклад в историю страны неоценим. Именно благодаря героям, с которыми встречаются ребята, все знают правду о произошедших событиях и могут передавать её из поколения в поколение, добавила Рябова.

Также памятные возложения организовали в Камчатском крае, Кировской, Ростовской, Белгородской, Калужской областях и других регионах России.

В городе Уфе вместе с «Волонтёрами Победы» память погибших воинов-интернационалистов почтил глава Башкирии Радий Хабиров, возложив цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

В Удмуртии представители движения встретились с военным лётчиком первого класса Василием Михайловичем Наумовым, который дважды был в Афганистане. В 1986 году он участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, он служил в Германии, Белоруссии и Заполярье, был участником второй чеченской кампании, находился с миссией ООН в Африке. За свои заслуги и отвагу Василий Наумов награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В Тюменской области волонтёры встретились с участником афганской войны Григорием Григорьевичем Григорьевым. В июле 1982 года его командировали в Афганистан в район населённого пункта Фарах, позднее — Гиришк. Затем Григорий Григорьевич выполнял специальные задачи в Сумгаите, Баку, Тбилиси, Нагорном Карабахе, Абхазии.

Ряд мероприятий в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошли в новых регионах. «Волонтёры Победы» помогли в проведении фестиваля «Нас выбрало время», который был организован при содействии общероссийской общественной молодёжной патриотической организацией ООО РСВА «Наследие».

В образовательных учреждениях представители движения провели просветительские мероприятия. Для учеников Копьевской СОШ в Республике Хакасия добровольцы организовали историческую линейку. Учащимся рассказали о ключевых событиях Афганской войны. Каждому раздали листовки с биографиями воинов, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января добровольцы ВОД «Волонтёры Победы» провели серию мероприятий в память о 80-летии полного снятия блокады Ленинграда, включая всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» и уроки памяти.