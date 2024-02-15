Москва, 16 февраля, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Количество активных участников общества «Знание» ежегодно увеличивается, также как процент россиян высоко оценивающих уровень престижа просветительской деятельность — среди молодёжи от 14 до 35 лет этот показатель составляет 43%. Об этом заявили 15 февраля на заседании наблюдательного совета и IV съезде общества «Знание», которые прошли на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Алексей Колчин ИА Регнум

Участниками и спикерами выступили общественные и государственные деятели, главы госкорпораций, представители научного сообщества, эксперты. В числе обсуждаемых тем — результаты работы просветительской организации после перезагрузки в 2021 году по решению президента России Владимира Путина.

На площадке состоялось обсуждение результатов общей работы за три года, была принята новая редакция Устава, выбрали постоянно действующие руководящие и контрольные органы организации.

Согласно исследованию ВЦИОМ, в июне 2023 года 25% россиян оценивали уровень престижа просветительской деятельности как высокий. Среди молодежи от 14 до 35 лет этот показатель составляет 43%.

Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета общества «Знание» Сергей Кириенко в своём выступлении акцентировал, что самое главное в работе — это постоянно увеличивающееся количество активных участников, лекторов, наставников, приток молодёжи. Это не только профессиональные педагоги и учёные — среди 23 тыс. лекторов много практиков-управленцев, людей, которые обучая, профессионально передают свои знания.

«Важнейший пример показывает наш президент. При всей его занятости он лично выступил лектором на марафоне общества «Знание» в 2021 году», — напомнил Кириенко.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль отметил, что лекторы провели более 115 тыс. выступлений во всех 89 регионах России. Кроме того, создано 7200 часов просветительского контента, который получил свыше 2 млрд просмотров, а также более 30 млн «лайков» и репостов в соцсетях.

Обновленное Общество «Знание» уже включает свыше 50 млн человек. Опросы показали, что просветительскую организацию знает больше половины россиян (57%) и среди них ей доверяют 76%. При этом среди молодёжи от 14 до 35 лет уровень доверия ещё выше — 81%.

Ярким событием съезда стала торжественная церемония награждения почётных лекторов и просветителей государственными наградами и наградами общества «Знание». Их получили просветители из 17 регионов страны — более 40 российских учёных, педагогов, государственных и общественных деятелей, мастеров культуры и искусства.

Как сообщало ИА Регнум, с 13 по 14 февраля впервые прошёл Форум негосударственного образования на международной выставке-форуме «Россия».

Форум принял более 500 участников, среди которых — представители профильных комитетов Госдумы, Минобрнауки, Рособрнадзора, Минпросвещения, Совета Федерации, руководители частных образовательных организаций, представители экспертного и бизнес-сообщества.

25 января Владимир Путин отметил, что желание молодёжи получать высшее образование обусловлено государственной политикой. Он уточнил, что это связано с увеличением количества бюджетных мест в вузах.