Вашингтон, 15 февраля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией из-за якобы разрабатываемого противоспутникового оружия, заявил 15 февраля на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я ограничен в том, что именно я могу сообщить о характере угрозы, но могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», — сказал он.

Кирби добавил, что это ещё «не действующие технологии, они не введены в строй». Немедленной угрозы безопасности нет, подчеркнул он.

Представитель Белого дома уточнил, что американский президент получает соответствующую информацию и уже распорядился о проведении предварительных обсуждений с лидерами в Конгрессе, прямом диалоге с Россией, союзниками и другими странами мира.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве США знают о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

В Кремле слухи о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе назвали очередной уловкой Белого дома. Очевидно, что администрация США пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.