Верхняя Пышма, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Поезда будут ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут. Об это сообщил президенту РФ Владимиру Путину министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания 15 февраля в Свердловской области.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Владимир Путин

Совещание по развитию ВСМ проходило в Верхней Пышме. Савельев рассказал о проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

По его словам, поезда по этой ветке будут ходить каждые 10-15 минут.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин назвал реальным строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от Москвы до нескольких городов РФ, а также до белорусского Минска. Об этом он заявил 15 февраля на совещании по развитию ВСМ в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

Высокоскоростная магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России, заявил российский президент.

Белоруссия и Россия договорились увеличить пропускную способность Октябрьской железной дороги в направлении Санкт-Петербурга, заявил 29 января глава Белоруссии Александр Лукашенко.