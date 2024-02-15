Екатеринбург, 15 февраля, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин назвал реальным строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от Москвы до нескольких городов РФ, а также до белорусского Минска. Об этом он заявил 15 февраля на совещании по развитию ВСМ в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Глава государства сказал, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — «только начало».

В перспективе, по заверению Путина, ВСМ построят в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера.

«Это вполне естественная, вполне реализуемая перспектива», — сказал президент и добавил, что белорусский глава Александр Лукашенко поддерживает организацию высокоскоростной магистрали до Минска.

Как сообщало ИА Регнум, высокоскоростная магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России, заявил Владимир Путин.

Белоруссия и Россия договорились увеличить пропускную способность Октябрьской железной дороги в направлении Санкт-Петербурга, заявил 29 января Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии.

Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. Глава государства посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и осмотрит производящуюся там бронетехнику.