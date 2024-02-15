Верхняя Пышма, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург поручил 15 февраля президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства подчеркнул, что при строительстве ВСМ необходимо просчитать все риски, заранее детально и всесторонне их проработать.

«Мы уже давно, если не сказать очень давно, обсуждаем резервы и подходы к строительству высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. <…> Давно совсем, когда мы ещё в Питере работали, об этом говорили. Сегодня прошу представить подготовленные предложения по источникам и механизмам финансирования», — сказал Путин.

Президент добавил, что рассчитывает на бизнес, который мог бы принять участие в развитии российских высокоскоростных ж/д магистралей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 февраля Владимир Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. Предприятие производит скоростные поезда «Ласточки».

Президент России Владимир Путин заявил, что высокоскоростные железнодорожные магистрали необходимы для такой большой страны, как Россия. По его словам, они не будут способствовать депопуляции регионов между мегаполисами, эффект будет обратным. Особую значимость имеет и строительство ВСМ в других частях страны, до Урала и за ним, подчеркнул президент.