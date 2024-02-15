Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено об ударе по Белгороду, но пока не может квалифицировать его как военное преступление, заявила 15 февраля официальный представитель организации Марта Уртадо.

П/с Губернатора Белгородской области/TASS

«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения. Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — цитирует Уртадо «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

В результате атаки погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранения получили 18 человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867637" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Нанесённый ВСУ удар по Белгороду является терактом, Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Киевские нацисты, терпя провалы на поле боя, вымещают свою злость на мирных гражданах России, заявил МИД. Теракт вновь высветил преступную роль коллективного Запада во главе с США, продолжающего накачивать киевский режим оружием, которое тот обращает против мирных граждан, сказано в заявлении Министерства.

Удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре недопустимы и должны быть немедленно прекращены, заявили в свою очередь в офисе генерального секретаря ООН, отвечая на вопрос об обстреле Белгорода.

Киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей, отметила ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила она.