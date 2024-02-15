Путин назначил Рагозина заместителем директора службы судебных приставов
Москва, 15 февраля, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Текст соответствующего указа появился 15 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава РФ», — сказано в тексте указа.
Также Рагозину было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 ноября 2023 года, поздравляя работников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником, президент отметил их вклад в укрепление законности в стране, обеспечение конституционных прав граждан и интересов государства.
Глава государства подчеркнул, что работа ФССП всегда на виду и требует не только высочайшей компетентности и верности долгу, но и внимательного, чуткого отношения к людям.
Также в ноябре 2023 года президент присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву и директору ФССП Дмитрию Аристову. Тексты указов были опубликованы 22 ноября на официальном правовом портале.