Москва, 15 февраля, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Текст соответствующего указа появился 15 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.

Александр Рюмин/ТАСС Алексей Рагозин

«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава РФ», — сказано в тексте указа.

Также Рагозину было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 ноября 2023 года, поздравляя работников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником, президент отметил их вклад в укрепление законности в стране, обеспечение конституционных прав граждан и интересов государства.

Глава государства подчеркнул, что работа ФССП всегда на виду и требует не только высочайшей компетентности и верности долгу, но и внимательного, чуткого отношения к людям.

Также в ноябре 2023 года президент присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву и директору ФССП Дмитрию Аристову. Тексты указов были опубликованы 22 ноября на официальном правовом портале.