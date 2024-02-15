Париж, 15 февраля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объявил руководству футбольного клуба, что покинет команду по окончании сезона. Об этом 15 февраля сообщила газета L’Equipe.

Panoramic/Global Look Press Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

По информации издания, Мбаппе сообщил о своём окончательном решении 13 февраля на базе клуба.

На следующий день «ПСЖ» со счётом 2:0 победил дома испанский «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а Мбаппе забил один из голов.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля газета Le Parisien написала, что Мбаппе намерен летом 2024 года на правах свободного агента перейти в мадридский «Реал». Предполагается, что нападающий будет зарабатывать там 30 млн евро в год.

Перед подписанием контракта с «Реалом» Мбаппе попросил руководство клуба разрешить ему сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже.

Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В составе французской команды он за шесть сезонов пять раз выиграл чемпионат Франции и трижды — Кубок страны. Кроме того, Мбаппе — чемпион мира 2018 года и вице-чемпион мира 2022 года в составе сборной Франции.