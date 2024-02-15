Москва, 15 февраля, 2024, 22:29 — ИА Регнум. В Москве состоялась презентация книги о президенте РФ Владимире Путине историка Александра Мясникова «Владимир Путин. Из летописи XXI века». Об этом ИА Регнум рассказали издатели книги.

Пресс-служба РВИО

Отмечается, что книга из серии «Собиратели земли русской» познакомит читателей с историческими процессами в России с момента первого президентского срока Путина и до наших дней.

При написании книги автор использовал множество документов, иллюстраций, публичных выступлений и интервью российского лидера.

«Писать про действующего президента — человека номер один в стране — невероятно сложно. Здесь нельзя допускать ничего своего, нужно опираться на факты и поступки этого человека», — подчеркнул Мясников, отметив, что во время личных встреч с президентом его поразила простота Путина в общении.

По словам автора книги, при написании подобного труда важно было продемонстрировать разницу до и после прихода к власти Путина.

«Условно говоря, если в 2000 году золотой запас нашей страны составлял 300 тонн, а также разрушенные и находящиеся в упадке заводы и производства, то уже в 2023 году у нас — 2300 тонн золота и беспрецедентные темпы строительства предприятий», — подчеркнул Мясников.

Как рассказал гендиректор издательства «Проспект» Леонид Рожников, несмотря на то, что в современном мире всё большую популярность обретают гаджеты, интерес к академической литературе, включая книги серии «Собиратели земли русской», довольно большой.

«Люди читают историческую литературу. А здесь уникальный формат: сочетание интересных текстов и исторических документов, которые составляют объёмную картину, — пояснил Рожников.

В свою очередь научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что в данной серии книг особенно подчёркивается, что Россия никогда не расширялась как западные колониальные империи, которые завоевывали территории, подчиняли население и обращали их в рабство.

По его словам, Россия в своей истории уважительно относилась к местному населению, которое входило в состав сначала Русского государства, а затем в Российскую Империю и Советский Союз.

Вместе с тем отмечается, что авторами идеи серии «Собиратели земли русской» являются помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский и чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Беларусь, председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, которые совместно написали предисловие к каждой книге серии.

«Серия книг, которая издаётся РВИО совместно с «Единой Россией», несёт огромную просветительскую составляющую. В эту серию входят лучшие образцы публицистических, исторических, литературных произведений. Они дают совершенно масштабную картину истории нашей станы на разных этапах. И, сопоставляя крупные вехи в жизни нашего государства, перед тобой предстаёт реальная картина того, чем жила наша страна вчера, и чем она живет сегодня, и чем, отталкиваясь от этого, она будет жить завтра, – подчеркнул депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий добавил, что ХХ век для России связан с крупнейшими геополитическими катастрофами, включая Февральскую и Октябрьскую революции, последующую Гражданскую войну, а также распад СССР в 1991 году. По мнению Хинштейна, ошибки, допущенные в прошлом, исправляются сегодня президентом России.

Так, воссоединение России с Республикой Крым и Севастополем в 2014 году, а также вхождение в состав России новых регионов является исправлением ошибок, которые совершили предшественники Путина.

В свою очередь гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова отметила, что за последние годы российское общество стало бережнее относиться к истории страны, что прослеживается в книге «Владимир Путин. Из летописи XXI века».

«После развала Советского Союза были разрушены не только все связи между республиками, но и разрушены все институты работы с молодежью, разрушена система преподавания истории. До последнего времени было издано более 200 учебников по истории и каждое издание трактовало исторические события на свой лад. Наш президент в 2013 году как раз обратил внимание на то, что в школах много учебников по истории и нужен единый подход. Это не значит отсутствия дискуссий по каким-то историческим событиям. Это означает системный, государственный подход к изучению истории», — пояснила Великанова.

Вместе с тем гендиректор музея отметила, что изучение истории нужно и важно для формирования чувства сопричастности со своей страной. Это чувство, добавила Великанова, невозможно обрести без изучения предпосылок сегодняшних событий.

Отмечается, что книга «Владимир Путин. Из летописи XXI века», как и вся серия «Собиратели Земли Русской», уже доступна для читателей.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года Путин отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

Важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти». Они призваны познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы, добавил он.