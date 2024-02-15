Верхняя Пышма, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вечером 15 февраля прибыл на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. Предприятие производит скоростные поезда «Ласточки».

Павел Лисицын / РИА Новости

Отмечается, что президент проведёт осмотр завода, после чего состоится совещание по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее Путин прибыл на «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, где осмотрел производство и пообщался с работниками предприятия.

В ходе своего визита президент поблагодарил работников «Уралвагонзавода» за выпуск качественной техники, которая используется военными в зоне специальной военной операции.

В беседе с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства заявил, что оборонно-промышленный комплекс России в разы нарастил выпуск различной техники. Он отметил, что производство индивидуальной бронезащиты выросло в 10 раз, автомашин разного класса — в семь раз, танков — в пять раз, бронемашин различного класса — в 3,5 раза.

Также Путин, отвечая на вопрос, каким он видит будущее ОПК через 5–10 лет, заявил, что перед Россией сегодня стоят острые задачи в зоне спецоперации, однако и гражданская повестка является значительной. Например, будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей, а для этого потребуется техника на уровне мировых стандартов, отметил глава государства.

После посещения завода президент осмотрел нижнетагильскую городскую школу № 32.

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Главе государства продемонстрировали оснащение образовательного учреждения, показали столовую, спортивный и актовый залы, а также кабинеты физики, химии, основ безопасности и защиты Родины.