Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения творческого конкурса «А ну-ка, девушки». С соответствующим предложением 15 февраля к нему обратилась сотрудница нижнетагильского «Уралвагонзавода» во время общения президента с коллективом предприятия.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Владимир Путин

Она рассказала, что на заводе проходит корпоративный конкурс с аналогичным названием, и отметила, что во времена СССР такие мероприятия носили более масштабный характер. Собеседница президента предложила возродить конкурс в масштабе всей страны и проводить его в Нижнем Тагиле.

«Обязательно. Я сейчас не могу сказать, как это мы быстро сделаем, в каком формате будет, будет это регулярно или нет, но мы на ваше предложение обязательно отреагируем. Я гарантирую, здесь мы подумаем, как это подраскрутить», — ответил Владимир Путин.

Игровая телепрограмма-конкурс «А ну-ка, девушки» выходила в эфир Центрального телевидения СССР с 1970 по 1987 год сразу после программы «Время». Участницы соревновались за звание лучшей по профессии и участвовали в различных конкурсах.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» также поддержал инициативу учредить в России государственные награды для трудовых династий. Соответствующее предложение одного из рабочих предприятия он назвал хорошей идеей.