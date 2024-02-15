Москва, 15 февраля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провёл исследование VPN-сервисов с точки зрения содержания их политик обработки данных и применимого законодательства в области обработки страны регистрации компании-владельца. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Согласно исследованию, значительная доля россиян (22,1%) продолжает пользоваться VPN-сервисами, несмотря на ограничения, регулярные утечки данных и наличие рисков.

Специалисты пришли к выводу, что VPN-сервисы, как правило, оперируют набором данных, стандартным для онлайн-сервисов. Это данные учётной записи, IP-адрес и сведения об устройстве пользователя, платёжные данные. Также может собираться такая информация, как объём передаваемых данных. Некоторые сервисы могут собирать данные о местоположении.

Кроме того, большинство VPN-сервисов не признают на уровне политики получение данных о посещаемых конкретным пользователем ресурсах.

Как показало исследование, наименьшие гарантии для пользователей предоставляет американская юрисдикция. В США действует Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, который позволяет устанавливать слежку за лицами, не являющимися гражданами США.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В ведомстве также отметили, что в стране уже находятся под запретом средства обхода блокировок к противоправному контенту.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал эту меру очередным шагом в вопросе защиты персональных данных. Он подчеркнул, что пока не планируется полностью запретить такой инструмент, как VPN, но предупредил, что использование этого сервиса чревато передачей личных данных третьим лицам.

12 ноября 2023 года стало известно, что в России станут блокировать конкретные сервисы VPN, которые экспертная комиссия включила в перечень угроз безопасности интернета. Это касается VPN-сервисов и VPN-протоколов мобильной сети связи для зарубежного трафика.