Москва, 15 февраля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. К любой информации о том, что против мирных жителей России были применены со стороны ВСУ оружие и боеприпасы сербского производства, нужно относиться критично. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 15 февраля высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя информацию о том, что ВСУ могли ударить по Белгороду ракетами сербского производства.

Иван Шилов ИА Регнум

Конечная цель такой информации — это рассорить дружественные государства, народы, отметил он.

«В данном случае я считаю, что вбросы по поводу сербского следа идут со стороны США и Запада. Им ни в коем случае верить нельзя. В любом случае должны быть доказательства. Если даже там и выяснится, что какая-то там маркировка сербская, это может быть исключительно подстава. В Европе разве нет оружия сербского или российского производства? Вспомним, как передаётся, например, оружие, которое закупали у России Словакия или Греция. Вот также можно сказать, что Россия сама себя обстреливает. Так что в любом случае, как вы понимаете, это информация, которой доверять точно нельзя», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал «Военный осведомитель» 15 февраля сообщил, что ВСУ могли ударить по Белгороду произведёнными в Сербии ракетами повышенной дальности. В публикации представлены фотографии с места событий. В материале высказывается предположение, что сербские ракеты попали на Украину транзитом через одну из стран НАТО.

В февраля 2023 года в Сети появилась информация о поступлении в ВСУ партии боеприпасов из Сербии — 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», произведённых госпредприятием «Крушик» (Krušik). Отмечалось, что груз шёл не напрямую, а через компании из других стран.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия направила Сербии официальный запрос по поводу разъяснения позиции Белграда о возможной причастности к поставкам боеприпасов на Украину.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не поставляет оружие ни российской, ни украинской стороне.