Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» 15 февраля назвал хорошей идею учредить в РФ госнаграды для трудовых династий.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

«Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», — отметил президент соответствующее предложение рабочего «Уралвагонзавода».

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля глава государства подписал указ об учреждении в России новой государственной награды — орден «За доблестный труд».

Отмечалось, что орден смогут получить граждане России за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также различных видов продукции.

Также награды удостоятся россияне за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития страны, эффективное решение социально значимых задач.

В этот же день Путин подписал указ, согласно которому разрешено присуждать орден Александра Невского посмертно. Почётным знаком награждаются отличившиеся при выполнении задач в боевых условиях, а также внесении значительного вклада в укрепление обороноспособности РФ.